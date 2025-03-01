«Зенит» и ЦСКА сыграют между собой в центральном матче 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» занял второе место по итогам первой части чемпионата России, уступив первую строчку «Краснодару» по дополнительным показателям. Команда из Санкт-Петербурга набрала 39 очков в 18-ти матчах при 12-ти победах, 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 37:12.

В межсезонье «Зенит» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, став его победителем. В группе действующие чемпионы России обыграли ЦСКА (2:2; 4:1 пен) и «Ростов» (2:1), а в финале разгромили «Спартак» — 3:0. После этого «Зенит» провел еще один товарищеский матч в Абу-Даби с «Уралом», обыграв екатеринбуржцев со счетом 3:1.

ЦСКА

ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Армейская команда одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 28:14.

В межсезонье подопечные Марко Николича активно готовились к весенней части РПЛ, проведя серию товарищеских матчей. ЦСКА одержал победы над ОКМК (4:1) из Узбекистана, казахстанским «Ордабасы» (3:0), «Ростовом» (1:0), китайским «Циндао Вест Кост» (2:1). Матчи с «Зенитом» (2:2), «Сочи» (0:0) и «Факелом» (1:1) завершились вничью, а поражение было всего одно — от «Краснодара» (1:2).

Личные встречи

В матче первого круга минимальную победу отпраздновал «Зенит» — 1:0.

В последних 10-ти официальных очных встречах команда из Санкт-Петербурга праздновала успех 6 раз, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 2.40.