ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА19-й тур РПЛ. Рабинер уверен, что «Зенит» победит ЦСКА, Харлачев не верит в успех «Динамо» в Ростове «Штутгарт» — «Бавария»«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе «Динамо» Мх — «Локомотив»Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске
    Все новости спорта
    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    «Зенит» и ЦСКА сыграют между собой в центральном матче 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» занял второе место по итогам первой части чемпионата России, уступив первую строчку «Краснодару» по дополнительным показателям. Команда из Санкт-Петербурга набрала 39 очков в 18-ти матчах при 12-ти победах, 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 37:12.

    В межсезонье «Зенит» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, став его победителем. В группе действующие чемпионы России обыграли ЦСКА (2:2; 4:1 пен) и «Ростов» (2:1), а в финале разгромили «Спартак» — 3:0. После этого «Зенит» провел еще один товарищеский матч в Абу-Даби с «Уралом», обыграв екатеринбуржцев со счетом 3:1.

    ЦСКА

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Армейская команда одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 28:14.

    В межсезонье подопечные Марко Николича активно готовились к весенней части РПЛ, проведя серию товарищеских матчей. ЦСКА одержал победы над ОКМК (4:1) из Узбекистана, казахстанским «Ордабасы» (3:0), «Ростовом» (1:0), китайским «Циндао Вест Кост» (2:1). Матчи с «Зенитом» (2:2), «Сочи» (0:0) и «Факелом» (1:1) завершились вничью, а поражение было всего одно — от «Краснодара» (1:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга минимальную победу отпраздновал «Зенит» — 1:0.

    В последних 10-ти официальных очных встречах команда из Санкт-Петербурга праздновала успех 6 раз, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 2.40.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры