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    Кирилл Гоцук«Пари НН» — «Акрон». Онлайн
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    «Зенит» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Зенит» и ЦСКА встретятся в центральном матче 19-го тура РПЛ. Начало события в 16:30 по мск.

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    В нынешнем сезоне «Зенит» в этой паре лучше. Питерцы выиграли в первом круге 1:0. Во время зимней паузы была результативная ничья 2:2.

    У «Зенита» перед этим матчем на кону стоит борьба за лидерство. В случае победы команда Семака может обойти «Краснодар» и возглавить таблицу. На ЦСКА меньше давления, так как при любом раскладе москвичи останутся на 6-м месте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

    • Фаворитом встречи у букмекеров является «Зенит»: 1.63 на победу хозяев, 5.80 на победу гостей.

    • Искусственный интеллект уверен, что повторится результат зимней паузы, то есть будет ничья, но при этом нулевая.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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