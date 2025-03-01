встретятся в центральном матче 19-го тура РПЛ. Начало события в 16:30 по мск.

В нынешнем сезоне «Зенит» в этой паре лучше. Питерцы выиграли в первом круге 1:0. Во время зимней паузы была результативная ничья 2:2.

У «Зенита» перед этим матчем на кону стоит борьба за лидерство. В случае победы команда Семака может обойти «Краснодар» и возглавить таблицу. На ЦСКА меньше давления, так как при любом раскладе москвичи останутся на 6-м месте.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.40. Фаворитом встречи у букмекеров является «Зенит»: 1.63 на победу хозяев, 5.80 на победу гостей.

Искусственный интеллект уверен, что повторится результат зимней паузы, то есть будет ничья, но при этом нулевая.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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