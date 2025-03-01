В нынешнем сезоне «Зенит» в этой паре лучше. Питерцы выиграли в первом круге 1:0. Во время зимней паузы была результативная ничья 2:2.
У «Зенита» перед этим матчем на кону стоит борьба за лидерство. В случае победы команда Семака может обойти «Краснодар» и возглавить таблицу. На ЦСКА меньше давления, так как при любом раскладе москвичи останутся на 6-м месте.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Фаворитом встречи у букмекеров является «Зенит»: 1.63 на победу хозяев, 5.80 на победу гостей.
- Искусственный интеллект уверен, что повторится результат зимней паузы, то есть будет ничья, но при этом нулевая.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.