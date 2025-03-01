Юран: «Зениту» нельзя терять очки в матче против ЦСКА

Российский тренерподелился ожиданиями от матча междув 19-м туре РПЛ.

Встреча пройдет 1 марта на «Газпром Арене».

«Питерскому "Зениту" нельзя терять очки в матче против ЦСКА. Мне кажется, что будет осторожный матч в исполнении двух команд. Первые игры после зимней паузы тяжеловаты. Игра может немного раскрыться, если будет забить быстрый мяч.

"Зенит" будет больше владеть мячом, а ЦСКА постарается сыграть "на ноль" и найти свои моменты. Скорее всего, не получится показать яркий футбол», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 18 туров идет вторым в чемпионате с 39 очками, ЦСКА (31) занимает 6-е место.