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    Юран: «Зениту» нельзя терять очки в матче против ЦСКА

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    Российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Встреча пройдет 1 марта на «Газпром Арене».

    «Питерскому "Зениту" нельзя терять очки в матче против ЦСКА. Мне кажется, что будет осторожный матч в исполнении двух команд. Первые игры после зимней паузы тяжеловаты. Игра может немного раскрыться, если будет забить быстрый мяч.

    "Зенит" будет больше владеть мячом, а ЦСКА постарается сыграть "на ноль" и найти свои моменты. Скорее всего, не получится показать яркий футбол», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров идет вторым в чемпионате с 39 очками, ЦСКА (31) занимает 6-е место.

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