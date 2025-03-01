Семак: Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Вендел? Заменить сложно. У каждого футболиста свои качества. Заменить Вендела будет сложно, мы пробовали различные сочетания.

Луис Энрике? Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов.

Вряд ли ЦСКА будет перестраиваться. У них на сборах хорошо получалось. Очень хороший контроль мяча, атакующие действия. Думаю, они будут продолжать в таком же ключе.

Мы должны играть как привыкли. Агрессивно и активно. Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча начнется в 16:30 мск. Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА доступен по ссылке.