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    Семак: Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче против ЦСКА.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Вендел? Заменить сложно. У каждого футболиста свои качества. Заменить Вендела будет сложно, мы пробовали различные сочетания.

    Луис Энрике? Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов.

    Вряд ли ЦСКА будет перестраиваться. У них на сборах хорошо получалось. Очень хороший контроль мяча, атакующие действия. Думаю, они будут продолжать в таком же ключе.

    Мы должны играть как привыкли. Агрессивно и активно. Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча начнется в 16:30 мск. Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА доступен по ссылке.

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