Радимов: Родригао не был игроком стартового состава «Зенита»

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
28 февраля «Зенит» сообщил о досрочном прекращении действия контракта с бразильским футболистом.
«Родригао не был игроком стартового состава. Плюс в матче с "Акроном" он допускал ошибки.
Давайте посчитаем количество центральных защитников в команде: Чистяков, Нино, Эракович, Алип, Дркушич — уже пять человек. Видимо, такую конкуренцию он уже не выдерживал. И держать такого игрока, который не попадает даже в заявку, вообще не было смысла. Это логично», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» 1 марта в 19-м туре РПЛ сразится с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Встреча начнется в 16:30 мск.