Радимов: Родригао не был игроком стартового состава «Зенита»

Экс-игрок «Зенита»отметил, что уход защитникаиз команды не стал для него сюрпризом.

28 февраля «Зенит» сообщил о досрочном прекращении действия контракта с бразильским футболистом.

«Родригао не был игроком стартового состава. Плюс в матче с "Акроном" он допускал ошибки.

Давайте посчитаем количество центральных защитников в команде: Чистяков, Нино, Эракович, Алип, Дркушич — уже пять человек. Видимо, такую конкуренцию он уже не выдерживал. И держать такого игрока, который не попадает даже в заявку, вообще не было смысла. Это логично», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» 1 марта в 19-м туре РПЛ сразится с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Встреча начнется в 16:30 мск.