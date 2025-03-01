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    Радимов: Родригао не был игроком стартового состава «Зенита»

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    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отметил, что уход защитника Родригао из команды не стал для него сюрпризом.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    28 февраля «Зенит» сообщил о досрочном прекращении действия контракта с бразильским футболистом.

    «Родригао не был игроком стартового состава. Плюс в матче с "Акроном" он допускал ошибки.

    Давайте посчитаем количество центральных защитников в команде: Чистяков, Нино, Эракович, Алип, Дркушич — уже пять человек. Видимо, такую конкуренцию он уже не выдерживал. И держать такого игрока, который не попадает даже в заявку, вообще не было смысла. Это логично», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» 1 марта в 19-м туре РПЛ сразится с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Встреча начнется в 16:30 мск.

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