Николич: Недоволен результатом и заменами

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Дерби тура. Прекрасный ивент. Много болельщиков на стадионе. Хорошие условия для футбола: я говорю о поле, судействе. Недоволен результатом. Мы — самая молодая команда в чемпионате на данный момент, мы гордимся этим и будем продолжать этот путь, будем развивать нашу молодежь и верить в нее.

65-70 минут матча, кроме самого начала, у нас был хороший контроль всего, что происходило на поле. Были моменты для гола, но, к сожалению, не получилось. Недоволен заменами. Идеи не сработали. В конце концов, конечно, надо быть реалистами, — мы заработали очко в тяжелом выездном матче», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

У «Зенита» теперь 40 очков и первое место в турнирной таблице. У ЦСКА 32 балла и шестая позиция.