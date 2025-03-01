сыграют в 19-м туре РПЛ. Матч состоится 1 марта в 19:30 по мск.

«Краснодар» лидирует в таблице, но его плотно прижимает «Зенит», поэтому для сохранения позиции «быкам» нужно побеждать. В последних матчах хозяева часто обыгрывали «Крылья». В нынешний период сезона гости не в лучшей форме, что облегчает задачу «черно-зеленым».

В первом круге чемпионата «Краснодар» на выезде победил со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Букмекеры склоняются на сторону «Краснодара». Коэффициенты на победу составляют 1.43 и 7.50 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.55.

Искусственный интеллект уверен в крупной победе «Краснодара» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.