«Краснодар» лидирует в таблице, но его плотно прижимает «Зенит», поэтому для сохранения позиции «быкам» нужно побеждать. В последних матчах хозяева часто обыгрывали «Крылья». В нынешний период сезона гости не в лучшей форме, что облегчает задачу «черно-зеленым».
В первом круге чемпионата «Краснодар» на выезде победил со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры склоняются на сторону «Краснодара». Коэффициенты на победу составляют 1.43 и 7.50 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.55.
- Искусственный интеллект уверен в крупной победе «Краснодара» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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