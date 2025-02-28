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    Алексей Батраков«Динамо» Мх — «Локомотив». Онлайн
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    Таранов: Сомневаюсь, что Вагнер Лав сразу поймет специфику работы скаутом

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    Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов сомневается в перспективах работы скаутом своего бывшего одноклубника по армейскому клубу Вагнера Лава.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Интересное предложение для Вагнера. Я был удивлен, когда "Торпедо" сделало предложение Ари стать спортивным директором клуба. На мой взгляд, нужно быть очень осведомлённым, чтобы приносить максимальную пользу клубу.

    Вагнер — человек, который очень‑очень много сделал для ЦСКА. Это лучший легионер в истории РПЛ. Но вопрос в том, насколько он будет полезен и компетентен в должности скаута.

    То, что ЦСКА предлагает такие варианты — здорово для имиджа клуба и самого Вагнера. Здесь только уважение за такие жесты. Но на такой должности должен быть более осведомленный человек. Может, Вагнер все схватит на лету и сразу начнёт приносить пользу. Однако я очень сомневаюсь», — сказал Таранов «Чемпионату».

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