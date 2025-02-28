Таранов: Сомневаюсь, что Вагнер Лав сразу поймет специфику работы скаутом

Бывший защитник ЦСКАсомневается в перспективах работы скаутом своего бывшего одноклубника по армейскому клубу

«Интересное предложение для Вагнера. Я был удивлен, когда "Торпедо" сделало предложение Ари стать спортивным директором клуба. На мой взгляд, нужно быть очень осведомлённым, чтобы приносить максимальную пользу клубу.

Вагнер — человек, который очень‑очень много сделал для ЦСКА. Это лучший легионер в истории РПЛ. Но вопрос в том, насколько он будет полезен и компетентен в должности скаута.

То, что ЦСКА предлагает такие варианты — здорово для имиджа клуба и самого Вагнера. Здесь только уважение за такие жесты. Но на такой должности должен быть более осведомленный человек. Может, Вагнер все схватит на лету и сразу начнёт приносить пользу. Однако я очень сомневаюсь», — сказал Таранов «Чемпионату».

Несколько дней назад гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о желание клуба сделать Вагнера Лава скаутом по южноамериканскому рынку.