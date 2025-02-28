Широков о матче «Зенит» — ЦСКА: Для питерцев важно удачно стартовать

Экс-футболист сборной Россииподелился мыслями перед матчем 19-го тура РПЛ между

«ЦСКА — хорошая команда с хорошим тренером. Они достаточно удачно играют с "Зенитом". По крайней мере, ЦСКА всегда навязывает борьбу. Может, проигрывают, но для "Зенита" получаются очень тяжёлые матчи.

Для питерцев важно удачно стартовать. Эмоциональная составляющая тоже может сыграть важную роль: как положительно, так и отрицательно», — сказал Широков Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ состоится завтра, 1-го марта в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.