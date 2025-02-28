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    Алексей Батраков«Динамо» Мх — «Локомотив». Онлайн
  • 20:47
    • «Зенит» объявил о расторжении контракта с Родригао
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    «Зенит» объявил о расторжении контракта с Родригао

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    «Зенит» досрочно расторг соглашение с защитником Родригао. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Родригао покинул «Зенит»
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    Родригао покинул «Зенит»

    «Футбольный клуб "Зенит" желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».

    В нынешнем сезоне Родригао провел за «сине-бело-голубых» только 2 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что защитник изъявил желание продолжить карьеру в «Васко да Гама».

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