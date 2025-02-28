«Зенит» объявил о расторжении контракта с Родригао

досрочно расторг соглашение с защитником. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Футбольный клуб "Зенит" желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Родригао провел за «сине-бело-голубых» только 2 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее в СМИ сообщали о том, что защитник изъявил желание продолжить карьеру в «Васко да Гама».