Помазун: Переход в «Спартак»? Ощущение было, будто я в фильм попал

Вратарь, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, высказался по поводу трансфера в стан красно-белых.

«Не буду называть конкретные даты, но мне позвонил Артём Геннадьевич Ребров, мы пообщались, обменялись мнениями. Он спросил, как я бы смотрел на эту возможность, — в итоге всё сложилось.

Ощущение было, будто я в фильм попал. В конце апреля я дал интервью, за которое меня отстранили из-за слов про "Спартак" — и вот меня туда зовут. Причём до интервью я ничего об интересе не знал!» — сказал Помазун «Чемпионату».

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По данным Transfermarkt, московский «Спартак» заплатил за Помазуна 1,2 млн евро.