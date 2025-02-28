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    Майкл Олисе и Джамал Мусиала«Штутгарт» — «Бавария». Онлайн
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    «Монако» — «Реймс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Монако» и «Реймс» начнут программу 24-го тура Лиги 1 очным поединком, который запланирован на 28 февраля 22:45 по мск.

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    «Реймс» не проигрывал «Монако» в трех последних встречах. В нынешнем сезоне гости смогли добиться нулевой ничьи в первом круге чемпионата и выбить «монегасков» из Кубка Франции.

    Однако сможет ли сейчас «Реймс» повторить успех? Клуб давно не выигрывал в Лиге 1 и опустился вплотную к зоне вылета. Вдобавок «Монако» проиграл в прошлом туре «Лиллю» 1:2 и теперь наверняка хочет реабилитироваться. При этом хозяева выиграли 3 поединка дома подряд.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Коэффициенты букмекеров говорят о том, что «Монако» фаворит: 1.35 на победу хозяев и 9.00 на победу гостей.

    • Искусственный интеллект проанализировал данные и считает, что «Монако» выиграет 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает предматчевую статистику и стартовые составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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