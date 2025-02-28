«Реймс» не проигрывал «Монако» в трех последних встречах. В нынешнем сезоне гости смогли добиться нулевой ничьи в первом круге чемпионата и выбить «монегасков» из Кубка Франции.
Однако сможет ли сейчас «Реймс» повторить успех? Клуб давно не выигрывал в Лиге 1 и опустился вплотную к зоне вылета. Вдобавок «Монако» проиграл в прошлом туре «Лиллю» 1:2 и теперь наверняка хочет реабилитироваться. При этом хозяева выиграли 3 поединка дома подряд.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Коэффициенты букмекеров говорят о том, что «Монако» фаворит: 1.35 на победу хозяев и 9.00 на победу гостей.
- Искусственный интеллект проанализировал данные и считает, что «Монако» выиграет 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает предматчевую статистику и стартовые составы команд.
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