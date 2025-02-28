ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Болонья» — «Милан»«Милан» на грани провала: проиграли «Болонье» впервые за 23 года
    Все новости спорта

    Личка оценил игру Тюкавина в текущем сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру форварда Константина Тюкавина в текущем сезоне.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «В начале сезона у него не получалось забить, и он чуть-чуть занервничал из-за этого. Я ему сказал: "Помнишь, ты не забивал в прошлом сезоне 11 матчей? А в итоге финишировал на втором месте среди бомбардиров, признали лучшим". Пусть не забиваешь, но старайся работать для команды — придержать мяч, отдать передачу. Были игры без голов, где он сыграл хорошо. С "Краснодаром", например, где с его пасов должны были забивать другие. Но мы проиграли, а в таком случае никто не обращает внимания, как ты выглядел. Уступили, не забил — высоких оценок не заслужишь. Для меня Тюкавин вообще ничего не потерял из своего мастерства, у него нет спада. А в последнем туре перед отпуском забил два сам и сделал ассист Карраскалю. Уверен, что весной все будет в порядке.

    С негативными мыслями и до апреля не забьешь. Надо всегда смотреть позитивно, только вперед. Верить в себя и работать. Залетит какой-то случайный гол, и дальше пойдет удачная серия», — сказал Личка «СЭ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Играть в Махачкале всегда непросто
  • «Динамо» Мх — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отберет ли «Штутгарт» очки у «Баварии»?
  • «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Астон Вилла» будет иметь трудности с «Кардифф Сити»
  • «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры