Личка оценил игру Тюкавина в текущем сезоне

Главный тренер «Динамо»оценил игру форвардав текущем сезоне.

«В начале сезона у него не получалось забить, и он чуть-чуть занервничал из-за этого. Я ему сказал: "Помнишь, ты не забивал в прошлом сезоне 11 матчей? А в итоге финишировал на втором месте среди бомбардиров, признали лучшим". Пусть не забиваешь, но старайся работать для команды — придержать мяч, отдать передачу. Были игры без голов, где он сыграл хорошо. С "Краснодаром", например, где с его пасов должны были забивать другие. Но мы проиграли, а в таком случае никто не обращает внимания, как ты выглядел. Уступили, не забил — высоких оценок не заслужишь. Для меня Тюкавин вообще ничего не потерял из своего мастерства, у него нет спада. А в последнем туре перед отпуском забил два сам и сделал ассист Карраскалю. Уверен, что весной все будет в порядке.

С негативными мыслями и до апреля не забьешь. Надо всегда смотреть позитивно, только вперед. Верить в себя и работать. Залетит какой-то случайный гол, и дальше пойдет удачная серия», — сказал Личка «СЭ».