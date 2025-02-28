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    Личка: Бителло работает с полной отдачей

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался о поступке хавбека Бителло. Футболист не приехал на старт зимнего сбора команды.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Бителло решал вопрос с агентом, который сказал ему: "Есть предложение от 'Ботафого', 'Динамо' тебя не хочет отпускать, не поедешь на сбор". Он не первый и не последний бразилец в подобной ситуации. Такое было и в "Реале", и в "Интере", и будет еще много где. Я всегда говорю: только игрок решает, как ему стоит поступать. Агент может помочь найти тебе клуб, сделать контракт, но остальное — это твоя жизнь, твоя карьера. Не стоит слишком доверяться решениям агентов. Бителло хороший парень. В команде его любят за позитивное мышление. Я Бителло сказал: "Ты неправильно сделал, потому что у тебя есть контракт. 'Динамо' выполняет контрактные обязательства, и ты должен. Начинаются сборы — надо приехать. Хочешь уйти? Это решают руководители клубов, агент, а ты тренируешься с 'Динамо'. Договорятся — соберешь чемодан и уедешь в хорошей форме. Нет — нет. А что вместо этого? Тренировки пропустил, занимался сам. Клуб тебя оштрафовал, потому что ты вовремя не приехал на сборы". Вы, журналисты, спрашиваете: как футболиста приняли, а извинялся он или нет? Кому это все было нужно? Мы это все обсудили, думаю, Бителло все понял, у него не пусто в голове. Он сказал, что концентрируется на игре за "Динамо", потому что в один день хочет сделать шаг вперед. Если будет плохо играть, то "Ботафого" уже не заберет.

    Мне было важно поговорить с Бителло. Чтобы не получить футболиста, который будет обижен, что его не отпустили. Голова должна быть чистой, а мысли — только о футболе.

    Бителло приходит на тренировки с улыбкой, в хорошем настроении, работает с полной отдачей. И, судя по матчам, никаких ментальных проблем у бразильца нет», — цитирует Личку «СЭ».

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