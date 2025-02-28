Личка: Если меня в «Динамо» поменяет Карпин, то здесь нечего стыдиться

Наставник «Динамо»ответил, отвлекают ли его разговоры о возможном приходе. Ранее Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России.

«Вообще не отвлекают. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в "Динамо". Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: "Спасибо, до свидания". В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в "МЮ", потом сказали спасибо в "Роме".

А если все это читать… Выиграли — люди скажут: "Супер! Красавец! Браво!" Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу — автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.

Впервые ли в своей карьере работаю под таким давлением? Нет. В Бресте, в Белоруссии, у моего "Динамо" был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку. На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?» — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».