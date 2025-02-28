Дренте рассказал, почему согласился перейти в «Реал»

Экс-футболист мадридского «Реала»отметил, что мог оказаться в «Барселоне», но решил сделать выбор в пользу «сливочных».

«До подписания контракта с "Реалом" меня хотели видеть в "Барселоне", а также в "Челси", но они хотели, чтобы я остался на год в "Фейеноорде", а я хотел уехать сразу, поэтому я решил, что лучше отправиться в Мадрид. Хотя почти вся моя семья была фанатами "Барсы" из-за Роналдиньо. Но Роналдо всё ещё играл за "Реал", и он всё ещё был королем.

Я хотел играть с Бекхэмом, Роналдо или Зиданом. В Нидерландах меня называют легендой только потому, что я играл за "Реал" Мадрид. Вот почему я отказался от "Барсы", потому что знал, что "Реал" — исторический клуб», — приводит слова Дренте AS.

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Дренте играл за «Реал» с 2007 по 2010 год, также он выступал в АПЛ за «Эвертон», «Фейеноорд», «Аланию» и другие клубы.