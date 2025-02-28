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    «Динамо» Мч — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В поединке 19-го тура российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» примет московский «Локомотив». Игра состоится 28 февраля в 19:00 по мск.

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    После перерыва «Динамо» находится в одном пункте от зоны вылета, поэтому хозяева будут стараться набрать очки. «Локомотив» не смог выиграть в трех турах подряд, но благодаря запасу очков находится на 5-й позиции.

    В прошлом туре «Динамо» проиграло «Рубину» 2:3, а «Локо» по нулям сыграл с «Краснодаром». Между собой команды сыграли один раз, в первом круге. Тогда выиграло «Динамо» 2:0.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

    • Фаворитом встречи считается «Локомотив». Букмекеры дают 3.90 на победу «Динамо», 2.06 — на победу «Локо».

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Локомотива» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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