После перерыва «Динамо» находится в одном пункте от зоны вылета, поэтому хозяева будут стараться набрать очки. «Локомотив» не смог выиграть в трех турах подряд, но благодаря запасу очков находится на 5-й позиции.
В прошлом туре «Динамо» проиграло «Рубину» 2:3, а «Локо» по нулям сыграл с «Краснодаром». Между собой команды сыграли один раз, в первом круге. Тогда выиграло «Динамо» 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Фаворитом встречи считается «Локомотив». Букмекеры дают 3.90 на победу «Динамо», 2.06 — на победу «Локо».
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Локомотива» со счетом 1:0.
Трансляция матча
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