Бышовец: ЦСКА способен доставить проблемы «Зениту»

Известный советский и российский тренер, экс-наставник «Зенита»считает, что ЦСКА способен дать бой питерцам в матче 19-го тура РПЛ.

«Обе команды, конечно, нацелены на победу. Другого не может быть. Амбиции ЦСКА и особый сезон для "Зенита". Матчи в подготовительный период команды неоднозначно провели.

Но "Зенит", даже уступая в отдельных матчах, доводил дело до победного конца. Но осенью были невынужденные потери очков, чем и воспользовался "Краснодар". И борьба за первое место максимально плотная, придется играть на пределе своих возможностей.

ЦСКА же упустил много очков, особенно в конце матчей. Может, потому что играли на фоне усталости. Но если у армейцев не будет потерь среди игроков и не будет проблем с реализацией, то по качеству армейцы не уступают. И все зависит от того, как хорошо удастся провести начало матча и насколько "красно‑синие" подойдут в хорошем состоянии.

"Зенит" в качестве укрепляется и компенсирует потери футболистов новичками. Но ЦСКА может навязать борьбу, если будет в оптимальном состоянии.

Конечно, важно при игре с "сине‑бело‑голубыми" учитывать, что "Зенит" сталкивается с проблемой реализации игры в обороне. Когда против "Зенита" проводили хорошие контратаки, это и приносило определенные успехи, — сказал Бышовец "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Игра пройдет на поле "Зенита" 1 марта в 16:30 (мск).