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    Винисиус: Хочу провести 500 матчей за «Реал» и войти в историю клуба

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    Форвард «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий по поводу своих планов на карьерное будущее.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Это нечто особенное — играть здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, через что мы прошли, чтобы попасть сюда.

    Это нечто особенное, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться, и я счастлив, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мечтал.

    Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба», — цитирует Винисиуса Forbes.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что в настоящий момент на счету Винисиуса 299 матчей в футболке «Реала».

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