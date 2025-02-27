Винисиус: Хочу провести 500 матчей за «Реал» и войти в историю клуба

Форварддал комментарий по поводу своих планов на карьерное будущее.

«Это нечто особенное — играть здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, через что мы прошли, чтобы попасть сюда.

Это нечто особенное, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться, и я счастлив, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мечтал.

Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба», — цитирует Винисиуса Forbes.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что в настоящий момент на счету Винисиуса 299 матчей в футболке «Реала».