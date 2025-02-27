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    Тарханов прокомментировал возможное назначение Вагнера Лава в ЦСКА

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    Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что московский ЦСКА сделает правильный ход, если позовет Вагнера Лава на должность скаута по южноамериканскому рынку.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Я уже читал. Ну, нормально. Он — бразилец, он знает их всех, наверное, и будет изучать, и, думаю, поможет в этом плане ЦСКА. В "Торпедо" тоже Ари взяли бразильца, он тоже знает хорошо и русский знает.

    Видимо, Вагнер Лав будет там по регионами просматривать всех. Тем более свой? Ну, конечно, он — армеец. Двойная выгода? Ну, конечно, и свой, и знающий хорошо Бразилию. В основном игроков откуда брать?

    Из Южной Америки, поэтому он не только Бразилию, но и все близлежащие страны будет контролировать. Ну и ЦСКА не нарвется на шарлатана в данной ситуации? Ну да, да, да, он не будет обманывать», — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    За ЦСКА Вагнер Лав сыграл в РПЛ 169 матчей и забил 85 мячей. Сейчас ему 40 лет и он продолжает карьеру в бразильском «Аваи».

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