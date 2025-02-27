Тарханов прокомментировал возможное назначение Вагнера Лава в ЦСКА

Известный российский тренерсчитает, что московский ЦСКА сделает правильный ход, если позоветна должность скаута по южноамериканскому рынку.

«Я уже читал. Ну, нормально. Он — бразилец, он знает их всех, наверное, и будет изучать, и, думаю, поможет в этом плане ЦСКА. В "Торпедо" тоже Ари взяли бразильца, он тоже знает хорошо и русский знает.

Видимо, Вагнер Лав будет там по регионами просматривать всех. Тем более свой? Ну, конечно, он — армеец. Двойная выгода? Ну, конечно, и свой, и знающий хорошо Бразилию. В основном игроков откуда брать?

Из Южной Америки, поэтому он не только Бразилию, но и все близлежащие страны будет контролировать. Ну и ЦСКА не нарвется на шарлатана в данной ситуации? Ну да, да, да, он не будет обманывать», — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

За ЦСКА Вагнер Лав сыграл в РПЛ 169 матчей и забил 85 мячей. Сейчас ему 40 лет и он продолжает карьеру в бразильском «Аваи».