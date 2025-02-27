Слот: Борьба за чемпионство? Впереди еще долгий путь, десять игр

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне АПЛ.

«Впереди еще долгий путь, десять игр. В марте мы сыграем только один матч в АПЛ, а затем, конечно, финал кубка и международный перерыв, а также две важные игры против ПСЖ, поэтому мы не сосредоточены на долгосрочной перспективе.

Я знаю, и игроки знают, насколько сложной будет игра в Лиге чемпионов, — они в такой же форме, как и мы, почти не проигрывают. Это будет сложной задачей для обеих команд», — цитирует Слота ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» в настоящий момент занимает уверенное первое место в турнирной таблице АПЛ.