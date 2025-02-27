ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак» Золотой бум, дорогостоящие новички и затягивающее болото. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
    Все новости спорта

    Слот сказал, как у него получается сохранять футболистов «Ливерпуля» свежими

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отметил, как у него получается сохранять футболистов свежими.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «Я уже объяснял несколько раз, что это главная причина, по которой я не взял этих игроков в Плимут, потому что им снова придётся ехать, они будут вдали от дома, им, возможно, придётся играть 10, 15, 30, 45 минут, потому что я бы определённо использовал их, если бы взял, — а это означает для них отсутствие отдыха. Вот почему я не взял их также на выезд к "ПСВ Эйндховен". Я верю в тот факт, что эти игроки могут провести пять игр за 15 дней, как они показывают, но они не могут делать это 10 месяцев подряд, поэтому им нужно время от времени делать перерыв. Речь о перерыве, если я говорю о пяти-шести днях без игры.

    Вот почему я всё ещё немного разочарован тем, что мы не играем в выходные, потому что, конечно, Мо Салах не играл бы, конечно, Вирджил ван Дейк не играл бы, но это был бы идеальный момент для таких, как Харви Эллиотт, Джарелл Куанса, Федерико Кьеза и всех остальных, чтобы получить немного игрового времени, а также быть готовыми к заключительной фазе сезона. Так что, к сожалению, мы выбыли, но это также означает, что у игроков время от времени есть два выходных, а затем с субботы мы полностью сосредоточимся на "Пари Сен-Жермен", — приводит слова Слота официальный сайт "Ливерпуля".

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В среду, 5 марта, "Ливерпуль" встретится в гостях с "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столичные гости оставят СКА без набранных очков?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Возьмет ли «Вест Хэм» верх над «Лестером»?
  • «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Милан» столкнется с проблемами в матче с «Болоньей»
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры