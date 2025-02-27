Слот сказал, как у него получается сохранять футболистов «Ливерпуля» свежими

Наставник «Ливерпуля»отметил, как у него получается сохранять футболистов свежими.

«Я уже объяснял несколько раз, что это главная причина, по которой я не взял этих игроков в Плимут, потому что им снова придётся ехать, они будут вдали от дома, им, возможно, придётся играть 10, 15, 30, 45 минут, потому что я бы определённо использовал их, если бы взял, — а это означает для них отсутствие отдыха. Вот почему я не взял их также на выезд к "ПСВ Эйндховен". Я верю в тот факт, что эти игроки могут провести пять игр за 15 дней, как они показывают, но они не могут делать это 10 месяцев подряд, поэтому им нужно время от времени делать перерыв. Речь о перерыве, если я говорю о пяти-шести днях без игры.

Вот почему я всё ещё немного разочарован тем, что мы не играем в выходные, потому что, конечно, Мо Салах не играл бы, конечно, Вирджил ван Дейк не играл бы, но это был бы идеальный момент для таких, как Харви Эллиотт, Джарелл Куанса, Федерико Кьеза и всех остальных, чтобы получить немного игрового времени, а также быть готовыми к заключительной фазе сезона. Так что, к сожалению, мы выбыли, но это также означает, что у игроков время от времени есть два выходных, а затем с субботы мы полностью сосредоточимся на "Пари Сен-Жермен", — приводит слова Слота официальный сайт "Ливерпуля".

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В среду, 5 марта, "Ливерпуль" встретится в гостях с "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.