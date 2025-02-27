Семин: Не вижу фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о предстоящем матче

«Не вижу фаворита в этой встрече. Фаворит — это тот, кто выиграет чемпионат, тот и будет фаворитом. Раз "Зенит" в турнирной таблице делит первую строчку с "Краснодаром", значит, петербуржцы и являются фаворитом.

Но фаворит до игры, а что будет после неё — никто не знает. До игры, да, фаворит — "Зенит", всегда он фаворитом является, а после игры есть победитель, и не всегда победителем бывает фаворит», — цитирует Семина «Советский спорт».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги состоится 1-го марта в 16:30 мск.