Радимов: Семак — надежный человек, который никогда не подведет

Бывший футболист «Зенита»похвалил за работу главного тренера питерской команды. В четверг, 27 февраля, специалист отпраздновал 49-летие.

«Управлять такой махиной, как "Зенит", где множество легионеров и звезд, дано не каждому. Если мы попытаемся вспомнить, сколько было скандалов, то окажется, что минимум. В этом заслуга Семака. Человеческие качества его отличают. "Зенит" по праву наверху в совокупности по спортивной составляющей и ментальной.

Семак — надежный человек, который на поле никогда не подведет. Он всегда отличался бойцовскими качествами, также у него есть очень хорошее чувство игры, он бежал в чужую штрафную и забивал важные голы, что дано немногим», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 встречах.