Пике: Большой вопрос, смог ли бы Ямаль заиграть во времена расцвета «Барселоны»

Экс-защитникзаявил, что нынешнее поколение игроков «сине-гранатовых» выделяется лишь по необходимости.

«Я считаю, что нынешнее поколение игроков выделяется скорее по необходимости, чем из-за уверенности в них.

В конце концов, большой вопрос, смог ли бы Ламин (Ямаль), который может потенциально получить "Золотой мяч", заиграть во времена расцвета клуба. Так же, как и Кубарси, Бальде или Гави, несмотря на то, что Ла Масия всегда была невероятным источником ресурсов "Барсы", я думаю, что в этом наша самобытность и наша ДНК», — сказал Пике Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 22 матча в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. После 25-и туров в чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 54 баллами в активе.