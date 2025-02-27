Непомнящий считает, что ЦСКА может дать бой «Зениту» и забрать очки

Российский тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между

«У ЦСКА игра, а у "Зенита" — качество и результат. Армейцы играют симпатично, но без какого‑либо успеха, поэтому они даже не входят в тройку фаворитов, которые борются за золото. "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" борются за чемпионство, а ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив" — это те клубы, которые будут "кусать" команды выше, но сами в борьбу не вмешиваются.

ЦСКА играет хорошо, поэтому может дать бой "Зениту" и забрать очки. Самое главное, чтобы "красно‑синие" не пропускали голы на последних минутах, как это бывало раньше. Армейцев хватит на первое время, но у них не такая длинная скамейка, чтобы постоянно держать свой уровень», — приводит слова Непомнящего Чемпионат.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги состоится 1-го марта в 16:30 мск.