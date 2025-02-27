Гюлер не намерен уходить из «Реала»

Турецкий полузащитникхочет продолжить выступления за мадридскийи в следующем сезоне, сообщает Relevo.

Несмотря на малое количество игрового времени, 20-летний хавбек намерен в будущем сезоне пробиться в основу «сливочных», заслужив доверие тренерского штаба.

При этом, если Гюлер и дальше не будет играть, то рассмотрит только вариант с полноценным трансфером в другой клуб, а не хочет уходить в аренду.

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В этом сезоне атакующий полузащитник провел за «Реал» в Ла Лиге 16 матчей и забил один гол, проводя на поле в среднем 37 минут.