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    Гюлер не намерен уходить из «Реала»

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    Турецкий полузащитник Арда Гюлер хочет продолжить выступления за мадридский «Реал» и в следующем сезоне, сообщает Relevo.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    Несмотря на малое количество игрового времени, 20-летний хавбек намерен в будущем сезоне пробиться в основу «сливочных», заслужив доверие тренерского штаба.

    При этом, если Гюлер и дальше не будет играть, то рассмотрит только вариант с полноценным трансфером в другой клуб, а не хочет уходить в аренду.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне атакующий полузащитник провел за «Реал» в Ла Лиге 16 матчей и забил один гол, проводя на поле в среднем 37 минут.

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