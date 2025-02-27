Президент ЦСКА — об Акинфееве: Он сам для себя решит, чем ему заниматься

Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Игорь — взрослый парень, и он сам для себя решит, чем ему заниматься. Я никогда не вмешиваюсь в чужую судьбу.
Если меня спрашивают, пытаюсь помочь, подсказать. Но человек должен сам выбирать свою судьбу, потому что иначе будет очень удобно сказать: Он мне посоветовал, значит, он виноват», — приводит слова Гинера «РИА Новости Спорт».
Напомним, что Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м году. В нынешнем сезоне голкипер провел за армейскую команду 17 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.