Президент ЦСКА — об Акинфееве: Он сам для себя решит, чем ему заниматься

Президентответил на вопрос о том, чем будет заниматься голкипер командыпосле завершения футбольной карьеры.

«Игорь — взрослый парень, и он сам для себя решит, чем ему заниматься. Я никогда не вмешиваюсь в чужую судьбу.

Если меня спрашивают, пытаюсь помочь, подсказать. Но человек должен сам выбирать свою судьбу, потому что иначе будет очень удобно сказать: Он мне посоветовал, значит, он виноват», — приводит слова Гинера «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м году. В нынешнем сезоне голкипер провел за армейскую команду 17 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.