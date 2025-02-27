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    Гинер: В России есть только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

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    Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что в РПЛ дерби можно только назвать игру между армейцами и «Спартаком».

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: "Дерби такой-то и такой-то команды". Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби — ЦСКА и "Спартак".

    Нельзя в Испании назвать дерби матч "Атлетико" (Мадрид) — "Реал" (Мадрид) или "Атлетико" — "Атлетик" (Бильбао). Там дерби одно — "Барселона" и "Реал". Всё! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков», — цитирует Гинера Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Спартак» идет третьим с 37 очками. ЦСКА (31) сейчас шестой.

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