Джанашия: Рекомендую всем российским командам приобретать грузин

Бывший футболист национальной сборной Грузиивысказался о работе известного российского тренерас грузинскими игроками.

«Семину очень нравятся грузинский футболисты. Если бы он сейчас был тренером, в его команде играли минимум два грузина. Очень жаль, что он не работает. У него могли бы учиться сразу два игрока-грузина.

И я рекомендую всем российским командам приобретать грузин. Семин тоже говорил, что без грузин чемпионом команда не станет», — приводит слова Джанашии «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что недавно в России выступал Хвича Кварацехлия, который сейчас защищает цвета «ПСЖ».