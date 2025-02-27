Джанашия: Рекомендую всем российским командам приобретать грузин

Заза Джанашия Фото: globallookpress.com
«Семину очень нравятся грузинский футболисты. Если бы он сейчас был тренером, в его команде играли минимум два грузина. Очень жаль, что он не работает. У него могли бы учиться сразу два игрока-грузина.
И я рекомендую всем российским командам приобретать грузин. Семин тоже говорил, что без грузин чемпионом команда не станет», — приводит слова Джанашии «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что недавно в России выступал Хвича Кварацехлия, который сейчас защищает цвета «ПСЖ».