Бубнов считает, что Угальде останется лучшим бомбардиров РПЛ сезона 2024/2025

Футбольный экспертвысказался о шансах нападающегосохранить лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ.

«Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У "Спартака" сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию.

Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В нынешнем сезоне РПЛ Угальде провел за «Спартак» 18 матчей, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.