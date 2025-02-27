Бубнов: Уход Зделара не станет катастрофой для ЦСКА

Экс-игрокоценил работу московского ЦСКА на трансферном рынке в зимнее окно.

«ЦСКА никого не потерял по большому счёту. Уход Зделара не станет катастрофой для армейцев. Видимо, руководство армейцев устраивает нынешняя ситуация в турнирной таблице. На бумаге приобретение бразильского нападающего Алеррандро выглядит неплохим. У него хорошая статистика, но есть нюанс — поздние сроки трансфера.

Любому футболисту тяжело вписаться в команду после перехода "на флажке". А здесь совершенно незнакомый чемпионат, да ещё и климатические условия непривычные», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА идет 6-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 31 очко в 18 встречах.

Календарь и таблица РПЛ

1 марта в 19-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Зенитом». Встреча начнется в 16:30 мск.