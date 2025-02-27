сыграют отложенный матч 9-го тура чемпионата Италии. Событие назначено на 27 февраля 22:45 по мск.

Обе команды имеют по 41 баллу и являются соседями по турнирной таблице. Тот, кто победит, займет 6-е место в зоне Лиги конференций.

И «Болонья», и «Милан» проиграли в прошлом туре. Хозяева уступили «Парме» 0:2, а «россонери» потерпели поражение 1:2 от «Торино».

В первом круге чемпионата «Болонья» и «Милан» сыграли результативную ничью 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.30. Букмекеры дают 2.93 на победу «Болоньи» и 2.62 на победу «Милана».

Искусственный интеллект ожидает, что команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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