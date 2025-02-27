Обе команды имеют по 41 баллу и являются соседями по турнирной таблице. Тот, кто победит, займет 6-е место в зоне Лиги конференций.
И «Болонья», и «Милан» проиграли в прошлом туре. Хозяева уступили «Парме» 0:2, а «россонери» потерпели поражение 1:2 от «Торино».
В первом круге чемпионата «Болонья» и «Милан» сыграли результативную ничью 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.
- Букмекеры дают 2.93 на победу «Болоньи» и 2.62 на победу «Милана».
- Искусственный интеллект ожидает, что команды сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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