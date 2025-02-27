Бернарду Силва: «Ман Сити» нуждается в обновлении

Португальский полузащитник «Манчестер Сити»считает, что команде требуются изменения в летнее межсезонье, а также новые футболисты, если она и дальше хочет бороться за золото.

«Это был сложный и очень разочаровывающий сезон, потому что уровень, к которому мы приучили людей, был очень высоким. На таком уровне за последние семь сезонов мы шесть раз выиграли АПЛ, боролись за Кубок Англии и Кубок лиги, а также всегда доходили до поздних стадий Лиги чемпионов.

Очевидно, что поколения и циклы заканчиваются в силу возраста и разных этапов карьеры. Этому клубу нужно будет обновиться. Никому не удавалось выиграть Премьер-лигу четыре раза подряд, кроме нас. Естественно, что поддерживать такой уровень всегда будет непросто», — рассказал Бернарду Силва DAZN.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний португалец вместе с рядом игроков покинет «горожан».