26 февраля в Лондоне состоится матч 27-го тура АПЛ между. Команды начнут в 22:30 по мск.

«Шпоры» подошли к матчу с тремя победами подряд. В прошлом матче они разгромили «Ипсвич» 4:1, а до этого обыграли МЮ и «Брентфорд». «Ман Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля», ставшее уже 8 в этом сезоне АПЛ для команды Гвардиолы.

Чтобы как минимум сохранить 5-е место в таблице, «горожанам» нужно побеждать. Но стоит напомнить, как «Тоттенхэм» разгромил «Сити» 4:0 в матче первого круга АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.85. Букмекеры дают 3.90 на победу «Тоттенхэма», 4.15 на ничью и 1.87 на победу «Манчестер Сити».

Искусственный интеллект полагает, что «Ман Сити» вырвет победу с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ман Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.