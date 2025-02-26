«Шпоры» подошли к матчу с тремя победами подряд. В прошлом матче они разгромили «Ипсвич» 4:1, а до этого обыграли МЮ и «Брентфорд». «Ман Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля», ставшее уже 8 в этом сезоне АПЛ для команды Гвардиолы.
Чтобы как минимум сохранить 5-е место в таблице, «горожанам» нужно побеждать. Но стоит напомнить, как «Тоттенхэм» разгромил «Сити» 4:0 в матче первого круга АПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают 3.90 на победу «Тоттенхэма», 4.15 на ничью и 1.87 на победу «Манчестер Сити».
- Искусственный интеллект полагает, что «Ман Сити» вырвет победу с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ман Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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