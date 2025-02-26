Салах: Болельщики должны помнить, что в клубе я отыграл восемь сезонов

Лидер «Ливерпуля»выпустил неоднозначное послание болельщикам клуба, которое можно расценивать как вероятный уход из стана мерсисайдцев летом.

«Хочу, чтобы фанаты помнили, что я отдал все для них, все этому городу. Я наслаждался футболом, отдавал все для этого и не ленился. Думаю, в этом и заключается вся суть — они дарят тебе любовь, у тебя есть связь с болельщиками, потому что ты отдаёшь всего себя.

Просто хочу, чтобы они помнили, что я был здесь восемь лет и отдал все», — цитирует Салаха TNT Sports.

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За «Ливерпуль» 32-летний египтянин выступает с 2017 года, его контракт истекает летом 2025 года. В этом сезоне Салах провел 38 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 21 ассист.