В 27-м туре АПЛпримет. Команды сыграют 26 февраля. Начало встречи в 22:30 по мск.

У МЮ в АПЛ серьезные проблемы. Клуб проиграл 2 матча из 3 последних и опустился на 15-е место. В прошлом туре команда Аморима вырвала ничью у «Эвертона», проигрывая по ходу матча 2:2.

«Ипсвич» опустился в зону вылета и в этом туре точно не сможет ее покинуть даже в случае победы над МЮ. О победах гости давно забыли. В 5 турах у них 4 поражения и одна ничья. Последним результатом команды является поражение 1:4 от «Тоттенхэма».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. За 1.51 можно взять победу МЮ, 6.20 букмекеры дают на победу «Ипсвича».

Искусственный интеллект ставит на ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

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