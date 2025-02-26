У МЮ в АПЛ серьезные проблемы. Клуб проиграл 2 матча из 3 последних и опустился на 15-е место. В прошлом туре команда Аморима вырвала ничью у «Эвертона», проигрывая по ходу матча 2:2.
«Ипсвич» опустился в зону вылета и в этом туре точно не сможет ее покинуть даже в случае победы над МЮ. О победах гости давно забыли. В 5 турах у них 4 поражения и одна ничья. Последним результатом команды является поражение 1:4 от «Тоттенхэма».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- За 1.51 можно взять победу МЮ, 6.20 букмекеры дают на победу «Ипсвича».
- Искусственный интеллект ставит на ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.
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