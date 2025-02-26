приметна «Энфилд Роуд» 26 февраля в матче 27-го тура чемпионата Англии. Начало события в 23:15 по мск.

«Мерсисайдцы» продолжают уверенными шагами идти к чемпионству. По состоянию на 27-й тур они опережают «Арсенал» на 11 очков. В прошлом матче «Ливерпуль» сделал еще один серьезный шаг к титулу, обыграв на выезде «Ман Сити» со счетом 2:0.

«Ньюкасл» может попасть в первую пятерку, если победит. Однако победа ему нужна и для того, чтобы остаться в топ-6. В прошлом туре «сороки» выиграли 4:3 у «Ноттингема» и обошли «Борнмут», который потерпел поражение.

Календарь и таблица АПЛ

Последний раз команды встречались в декабре. Тогда они расписали результативную ничью со счетом 3:3.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом за 1.43, тогда как победу «Ньюкасла» они выставили за 7.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.20.

Искусственный интеллект предсказывает командам результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.