«Мерсисайдцы» продолжают уверенными шагами идти к чемпионству. По состоянию на 27-й тур они опережают «Арсенал» на 11 очков. В прошлом матче «Ливерпуль» сделал еще один серьезный шаг к титулу, обыграв на выезде «Ман Сити» со счетом 2:0.
«Ньюкасл» может попасть в первую пятерку, если победит. Однако победа ему нужна и для того, чтобы остаться в топ-6. В прошлом туре «сороки» выиграли 4:3 у «Ноттингема» и обошли «Борнмут», который потерпел поражение.
Последний раз команды встречались в декабре. Тогда они расписали результативную ничью со счетом 3:3.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом за 1.43, тогда как победу «Ньюкасла» они выставили за 7.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.20.
- Искусственный интеллект предсказывает командам результативную ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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