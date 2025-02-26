ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Овчинников«Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
  • 19:45
    • Медведев вышел в третий круг на турнире в Дубае
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» на «Энфилд Роуд» 26 февраля в матче 27-го тура чемпионата Англии. Начало события в 23:15 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мерсисайдцы» продолжают уверенными шагами идти к чемпионству. По состоянию на 27-й тур они опережают «Арсенал» на 11 очков. В прошлом матче «Ливерпуль» сделал еще один серьезный шаг к титулу, обыграв на выезде «Ман Сити» со счетом 2:0.

    «Ньюкасл» может попасть в первую пятерку, если победит. Однако победа ему нужна и для того, чтобы остаться в топ-6. В прошлом туре «сороки» выиграли 4:3 у «Ноттингема» и обошли «Борнмут», который потерпел поражение.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последний раз команды встречались в декабре. Тогда они расписали результативную ничью со счетом 3:3.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

    • Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом за 1.43, тогда как победу «Ньюкасла» они выставили за 7.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.20.

    • Искусственный интеллект предсказывает командам результативную ничью со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Тоттенхэм» кризисный «Манчестер Сити»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко расправится с «сороками»
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Реал Сосьедад» остановит атаку «сливочных»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры