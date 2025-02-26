Файзулин: Главным соперником «Зенита» считаю «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» и сборнойотметил, что сине-бело-голубым будет непросто выиграть золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ.

«Питерскому "Зениту" будет непросто. Главным соперником "Зенита" считаю укрепившийся зимой "Спартак": москвичи не празднуют юбилей, на них ничего не давит, они заряжены.

Петербуржцы тоже неплохо поработали на трансферном рынке — взяли хорошего футболиста в группу атаки, закрыли правый фланг, подстраховались в середине поля. То есть, видимых проблем нет, кроме того, что команда находится под колоссальным давлением, все захотят испортить "Зениту" юбилей, каждый соперник в матчах против чемпиона России испытывает двойную мотивацию», — приводит слова Файзулина Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 39 очками идет на 2-м месте в таблице чемпионата России-2024/25.