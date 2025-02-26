Гендиректор ЦСКА Бабаев: Намерены договориться о сотрудничестве с Вагнером Лавом

Генеральный директор ЦСКАрассказал, что клуб хочет договориться о сотрудничестве со своим бывшим футболистом бразильцем

«С легионерами сложнее договариваться о дальнейшей работе в ЦСКА, так как им нужно переезжать, перевозить семью. Но буквально недавно мы общались с Вагнером на предмет сотрудничества. Думаю, нам удастся это реализовать, потому что иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции, это очень серьезное подспорье», — цитирует Бабаева «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Вагнер считается одним из лучшим легионеров в истории РПЛ. За ЦСКА он играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и Кубок УЕФА.