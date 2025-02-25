В ЦСКА сообщили, как команда будет искать замену Зделару

Гендиректор ЦСКАвысказался о поиске замены на позицию опорного хавбека после переходав «Зенит».

«Замена Зделару? Сейчас это возможно только в случае со свободными агентами плюс то, что позволяет регламент статусу и трансферам. Когда в последние дни трансферного окна поступает предложение, оперативно найти качественную и адекватную замену достаточно сложно. Считаю, что те ребята, которые могут на этой позиции сыграть, достойно сделают свою работу.

Найти замену Зделару? Предпринимаются определенные попытки, мониторинг. Но так как речь идет об очень ограниченном количестве опций в связи с тем, что, повторюсь, доступны только свободные агенты, у которых контракт истек в течение регистрационного окна, сделать это будет непросто. Таких футболистов немного», — сказал Бабаев Sport24.