Ван Дейк: Сосредоточимся на среде, а потом посмотрим, что произойдет

Защитникподелился ожиданиями от окончания сезона.

«Я говорил еще после игры с "Вулвс", что нервничать — это нормально. Это человеческая реакция: возникают тревожные чувства, и это все еще может произойти в дальнейшем.

Но я думаю, что если мы сделаем "Энфилд" пугающим для соперника, это только поможет нам и болельщикам. Большую часть сезона команде это удавалось, и то, как мы играем, только помогает.

Сколько домашних матчей осталось? 7 из 11. Давайте сделаем так, чтобы эти семь были потрясающими, как можно более громкими. Не думаю, что нам нужно говорить об этом, потому что обычно так и происходит.

Так что давайте наслаждаться, сосредоточимся на среде, а потом посмотрим, что произойдет», — цитирует ван Дейка ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.