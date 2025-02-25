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    Ван Дейк: Сосредоточимся на среде, а потом посмотрим, что произойдет

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от окончания сезона.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Я говорил еще после игры с "Вулвс", что нервничать — это нормально. Это человеческая реакция: возникают тревожные чувства, и это все еще может произойти в дальнейшем.

    Но я думаю, что если мы сделаем "Энфилд" пугающим для соперника, это только поможет нам и болельщикам. Большую часть сезона команде это удавалось, и то, как мы играем, только помогает.

    Сколько домашних матчей осталось? 7 из 11. Давайте сделаем так, чтобы эти семь были потрясающими, как можно более громкими. Не думаю, что нам нужно говорить об этом, потому что обычно так и происходит.

    Так что давайте наслаждаться, сосредоточимся на среде, а потом посмотрим, что произойдет», — цитирует ван Дейка ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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