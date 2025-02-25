Сесар Навас считает, что «Зенит» является фаворитом на первое место в РПЛ

Экс-защитниквысказался о шансахна чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, "Зенит" является фаворитом на первое место в чемпионате. У "Зенита" был лучший состав в РПЛ.

Несомненно, что после зимних трансферов, лучший состав в РПЛ — у "Зенита". И, кроме этого, у них есть Семак в качестве главного тренера. Это делает их моими главными фаворитами в борьбе за чемпионство», — сказал Навас Чемпионату.

«Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Краснодар», который находится на 1-й строчке, имеет такое же количество баллов.