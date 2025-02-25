Семшов: В матче с ЦСКА есть безусловное преимущество «Зенита»

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался о предстоящем матче междув РПЛ.

«В матче с ЦСКА есть безусловное преимущество "Зенита". Питерцы играют дома, команда борется за медали. ЦСКА тоже нужна победа, но "Зенит" по составу чуть сильнее.

Несмотря на продолжение чемпионата, мы будем говорить, что был большой перерыв и в первых турах могут быть потери очков. Командам придётся заново нащупывать игровой ритм и входить в сезон, сталкиваться с климатическими условиями. Мы уже увидели, что не стоит делить матчи на домашние и выездные — все научились играть», — цитирует Семшова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча состоится 1 марта и начнется в 16:30 мск.