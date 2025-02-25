Николич: ЦСКА очень нужна молодежь

Главный тренер московского ЦСКАвысказался о начале строительства новой базы армейского клуба.

«Всех поздравляю, кто это придумал и участвует в этом проекте. ЦСКА очень нужна молодёжь. Дай бог, чтобы кто-то вырос и тренировался на этой базе», — сказал Николич «Чемпионату».

Ранее стало известно, что объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА после 18 туров находится на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 31 очко.