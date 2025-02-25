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    Гендиректор ЦСКА объяснил несостоявшийся трансфер Лоррана

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    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал несостоявшийся трансфер хавбека «Фламенго» Лоррана.

    Лорран
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    Лорран

    «Срыв трансфера Лоррана — отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы. Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана. При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.

    Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера. Не мы это придумали, это общепринятая практика. Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка.

    Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», — сказал Бабаев Sport24.

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