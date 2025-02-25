Гвардиола: Холанн чувствует себя лучше

Главный тренервысказался об игре новичков команды и состоянии форварда

«Они играют действительно здорово для такого короткого времени в клубе. Хусанов приехал и сыграл против "Челси", "Ньюкасла", "Реала" и "Ливерпуля" — сложный график. Учитывая, что Хусанов не владеет английским свободно, впечатление хорошее.

Омар — то же самое. Нико играл меньше. Но они оба были очень хороши. Витор показал хороший уровень в те минуты, когда играл.

Холанн? Сегодня вечером после тренировки мы оценим его состояние. Он чувствует себя лучше, но последние два матча играть не мог. Посмотрим завтра», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Уже завтра, 26 февраля, «Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом» в 27-м туре АПЛ.