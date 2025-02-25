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    Энрике — о противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ: Это будет захватывающее противостояние

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями перед матчами против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Я рад (такой жеребьевке). Если посмотреть на две команды, то они обе очень высокого уровня. Это будет захватывающее противостояние. Оно будет интересным.

    Наши команды похожи в плане желания атаковать. Это будет двухматчевое противостояние двух совершенно равных команд, хотя мы и очень разные. Мы атакуем по-разному. "Ливерпуль" играет на очень высоком уровне. Игра будет равной, шансы — 50 на 50», — сказал Луис Энрике Get French Football News.

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    • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСЖ состоится 5-го марта. Ответная игра будет проводится 11-го марта.

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