Энрике — о противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ: Это будет захватывающее противостояние

Главный тренерподелился ожиданиями перед матчами противв рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я рад (такой жеребьевке). Если посмотреть на две команды, то они обе очень высокого уровня. Это будет захватывающее противостояние. Оно будет интересным.

Наши команды похожи в плане желания атаковать. Это будет двухматчевое противостояние двух совершенно равных команд, хотя мы и очень разные. Мы атакуем по-разному. "Ливерпуль" играет на очень высоком уровне. Игра будет равной, шансы — 50 на 50», — сказал Луис Энрике Get French Football News.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСЖ состоится 5-го марта. Ответная игра будет проводится 11-го марта.