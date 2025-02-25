Гендиректор ЦСКА: Могли сработать лучше, особенно с трансферами на вход

Генеральный директордал комментарий по поводу работы команды на трансферном рынке этой зимой.

«Конечно, могли сработать лучше, особенно с трансферами на вход. На выход мы сработали очень хорошо. Те футболисты, которые недостаточно получали игровой практики, как со Зделаром, были выгодно для клуба трудоустроены. На вход могли сработать лучше, но нельзя забывать про крайне тяжёлые условия, в которых приходится работать — это санкции и финансы», — приводит слова Бабаева «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.