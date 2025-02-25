В 27-м туре АПЛ в Лондонеприметна «Стэмфорд Бридж». Очный матч команд состоится в 23:15 по мск.

«Челси» проиграл 3 матча из 4 в АПЛ. Ситуация для «аристократов» ухудшилась в середине сезона. Из-за этого они потеряли место в зоне Лиги чемпионов и еврокубковой зоне в целом. Последние результаты — это 0:3 с «Брайтоном» и 1:2 с «Астон Виллой».

На этот раз «синим» нужно побеждать. Тем более соперник — «Саутгемптон», который выиграл только 2 матча за весь сезон. Все помнят разгром «святых» на «Сент-Мэри» в декабре со счетом 1:5. Так что от «Челси» все ждут только победу.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставку на «Саутгемптон» (к. 2.37) и «Челси» (к. 2.80).

подготовили прогноз, в котором предложили ставку на «Саутгемптон» (к. 2.37) и «Челси» (к. 2.80). Букмекеры не верят в чудо и дали прагматичный прогноз: 1.17 на победу «Челси» и 14.0 на победу «Саутгемптона».

ИИ положился на прошлый результат и предсказал победу «Челси» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.